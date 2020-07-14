 
مباشر

شاهد الفيديو الذي تسبب بملاحقة القضاء البرتغالي لنجل رونالدو

الرياضة

شاهد الفيديو الذي تسبب بملاحقة القضاء البرتغالي لنجل رونالدو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ob92

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد تداول فيديو عبر نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لنجل كريستيانو رونالدو، البالغ 10 سنوات، وهو يركب دراجة مائية "jet ski" بمفرده في عرض البحر.

ونشرت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي فيديو لكريستيانو جونيور، وهو يقود الدراجة المائية بمفرده خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي، قبل أن تحذف الفيديو في وقت لاحق، بعد أن انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات قائد الشرطة البحرية في جزيرة ماديرا، أمس الاثنين، التي أكد فيها أن التحقيق جار حول الواقعة، وقال: "نجل كريستيانو رونالدو خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادتها تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

إقرأ المزيد
القضاء البرتغالي يلاحق نجل رونالدو (صورة)
القضاء البرتغالي يلاحق نجل رونالدو (صورة)

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا