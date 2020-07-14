شاهد الفيديو الذي تسبب بملاحقة القضاء البرتغالي لنجل رونالدو

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد تداول فيديو عبر نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لنجل كريستيانو رونالدو، البالغ 10 سنوات، وهو يركب دراجة مائية "jet ski" بمفرده في عرض البحر.

ونشرت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي فيديو لكريستيانو جونيور، وهو يقود الدراجة المائية بمفرده خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي، قبل أن تحذف الفيديو في وقت لاحق، بعد أن انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات قائد الشرطة البحرية في جزيرة ماديرا، أمس الاثنين، التي أكد فيها أن التحقيق جار حول الواقعة، وقال: "نجل كريستيانو رونالدو خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادتها تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

Police investigate after Cristiano Ronaldo's 10-year-old son is filmed riding jet ski alone https://t.co/xZAblb178Npic.twitter.com/82EULBB5A7 — Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2020

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المصدر: وكالات