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السعودية تلغي ترخيص‭ ‬شبكة "بي إن سبورتس" القطرية بشكل نهائي

الرياضة

السعودية تلغي ترخيص‭ ‬شبكة
AFP KENZO TRIBOUILLARD
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء أنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة "بي إن سبورتس" القطرية والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب خلافات سياسية مع قطر.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت أنها فرضت غرامة على "بي إن سبورتس" بقيمة عشرة ملايين ريال بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة" حسب وصف البيان.

لمشاهدة نص بيان الهيئة العامة للمنافسة في السعودية كاملا اضغط على الرابط.

المصدر: gac.gov.sa

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