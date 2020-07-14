السعودية تلغي ترخيص‭ ‬شبكة "بي إن سبورتس" القطرية بشكل نهائي

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية اليوم الثلاثاء أنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة "بي إن سبورتس" القطرية والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب خلافات سياسية مع قطر.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي عبر موقعها على الإنترنت أنها فرضت غرامة على "بي إن سبورتس" بقيمة عشرة ملايين ريال بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة" حسب وصف البيان.

نشر الحكم لمخالفة قنوات بي ان سبورت نظام المنافسة، رابط الخبر:https://t.co/5ft3PgQTfepic.twitter.com/HnD2PbPXju — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 14, 2020

بعد انتهاء مراحل التقاضي وتأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية؛ #الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبات المقررة بحق قنوات بي ان سبورت. pic.twitter.com/grNKzDj9S0 — الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) July 14, 2020

لمشاهدة نص بيان الهيئة العامة للمنافسة في السعودية كاملا اضغط على الرابط.

المصدر: gac.gov.sa