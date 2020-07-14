وعود سولشاير بعد نكسة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

تعهد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه سيصوب الأمور بعد إهداره الفوز في الوقت الحرج ضد ساوثهامبتون في البريميرليغ وفشله في تعزيز حظوظه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال المهاجم السابق: "يجب أن أقول أن ذهنية الشبان كانت رائعة، لقد تعرضنا لبعض الانتكاسات هذا الموسم، وهذا تحد آخر لنا".

وتابع: "أنا واثق للغاية من عقلية الشبان، خائب طبعا، لكن علينا تقبل الخيبات كما الإيجابيات عندما نحقق الفوز".

وأردف سولشاير: "تعلّمنا درسا قاسيا اليوم (الاثنين)، لذا نأمل في تصحيحه، وسنصححه، أثق بالشبان حيال هذا الأمر".

وكان فريق "الشياطين الحمر" في طريقه لتحقيق خامس انتصار تواليا والانفراد بالمركز الثالث، بيد أنه بات متساويا مع ليستر صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، بـ59 نقطة، وبفارق نقطة عن تشيلسي الثالث.

ومنيت شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا بهدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، عبر الإيرلندي ميكايل أوبافيمي، على ملعب "أولد ترافورد".

Ole Gunnar Solskjaer said Manchester United “will put it right” after conceding a late goal against Southampton on Monday to dent their hopes of reaching next season’s Champions League.#NilePostNews#NBSUpdateshttps://t.co/fplEEIna6d — NBS Television (@nbstv) July 14, 2020

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وبعد رحلته لمواجهة كريستال بالاس الثلاثاء، يعود فريق "الشياطين الحمر" إلى لندن الأحد لخوض نصف نهائي مسابقة الكأس ضد تشيلسي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبولها استئناف جاره اللدود مانشستر سيتي لقرار إيقافه عن المسابقات القارية لمدة موسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وهذا يعني أن سيتي الثاني قد ضمن العودة إلى المسابقة القارية الأولى، ولم يعد بمقدور صاحب المركز الخامس التأهل عوضا عنه.

ويلتقي يونايتد في المباراتين المقبلتين في الدوري كريستال بالاس ووست هام، قبل مواجهة ضد ليستر سيتي في موقعة منتظرة قد تحدد هوية المتأهل أوروبيا.

المصدر: "أ ف ب"