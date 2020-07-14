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إصابة مهاجم فريق أتلانتا الإيطالي في حمام السباحة

الرياضة

إصابة مهاجم فريق أتلانتا الإيطالي في حمام السباحة
Globallookpress Maurizio Borsari
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أعلن نادي أتلانتا غيابة نجمه الكولومبي لويس مورييل عن مباراة الفريق اليوم ضد ضيفه بريشيا في افتتاح منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" بسبب الإصابة.

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وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، انزلق مورييل وسقط أثناء وجوده في حمام السباحة مع بعض زملائه، وتعرض للإصابة بقطع في الرأس وبعض الجروح.

وأضافت الصحيفة أن الحادث لم يكن خطيرا لكنه انتقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية، حيث تلقى بعض الغرز في رأسه، وبالتالي سيغيب عن فريقه في مباراة اليوم، بينما سيحاول التعافي للمشاركة في مباراة السبت المقبل أمام هيلاس فيرونا.

المصدر: وكالات

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