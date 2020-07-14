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رسميا.. برشلونة يعلن عن قميصه في الموسم الجديد (فيديو وصور)

الرياضة

رسميا.. برشلونة يعلن عن قميصه في الموسم الجديد (فيديو وصور)
twitter \ FC Barcelona
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كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم عن تصميم قميصه الأساسي الجديد والذي سيخوض به الموسم المقبل 2020-2021 الثلاثاء.

ويحمل القميص تصميما قريبا من قميص الفريق في موسم 2010-2011، والذي حقق فيه النادي الكتالوني ثلاثية الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني.

ويظهر قميص برشلونة من خلال خطوط طولية باللونين المميزين للنادي الأحمر والأزرق، مع وجود الراعي الرسمي للفريق شركة "راكوتن" اليابانية.

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وقدم برشلونة القميص عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الذي استعرضه بعض اللاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، على رأسهم ليونيل ميسي، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، أنطوان غريزمان، سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، بالإضافة إلى نجمات فريق السيدات.

المصدر: twitter\FC Barcelona

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