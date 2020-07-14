بالفيديو.. بيكيه يضرب بقواعد برشلونة عرض الحائط

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير، أن المدافع جيرارد بيكيه بات معرضا للعقوبة داخل أروقة نادي برشلونة، بسبب مخالفته قواعد السلوك الخاصة بالنادي الكتالوني.

وكان بيكيه نشر فيديو عبر خاصية "الستوري في حسابه على "إنستغرام" أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج أثناء رحلة بحرية رفقة أسرته.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإن قواعد السلوك في برشلونة تحظر ممارسة اللاعبين للأنشطة الخطيرة مثل ركوب الأمواج.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب البالغ 33 عاما، استغل حصول الفريق على إجازة من المران،الاثنين، بإذن من المدرب كيكي سيتين، ليمارس رياضة خطرة، دون اكتراث إلى أن فريقه في مرحلة حاسمة من الموسم وغير مقبول خسارة أن لاعب في هذه الفترة.

ويستعد برشلونة للجولتين الأخيرتين من عمر الليغا، كما تنتظر الفريق مباراة حاسمة أمام نابولي الإيطالي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل البرسا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، متخلفا عن ريال مدريد المتصدر بفارق 4 نقاط.

المصدر: "وكالات"