الكشف عن موقف رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

كشفت صحيفة "tuttosport" موقف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، عن فريقه يوفنتوس، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية، أن "الدون"، الذي انضم لفريق "السيدة العجوز" في صيف عام 2018، لن يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت أن صاحب الـ35 عاما، مرتاح في يوفنتوس ولا يفكر مطلقا في الرحيل، وذلك على الرغم من الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام إيطالية مؤخرا، وتحدثت عن إمكانية رحيل النجم البرتغالي عن نادي "السيدة العجوز"، لمعانات النادي من أزمة مالية من جراء انتشار فيروس كورونا.

ويقدم رونالدو، مستويات رائعة هذا الموسم مع يوفنتوس، حيث سجل له 28 هدفا في مسابقة الدوري المحلي، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بفارق هدف واحد فقط خلف متصدر القائمة، شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

ويتطلع "الدون" لإنهاء الموسم الحالي في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، ليصبح أول لاعب في التاريخ، يحقق لقب الهداف في ثلاث دوريات كبرى مختلفة، حيث سبق له نيل لقب هداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وهداف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

كما يسعى رونالدو، لمواصلة هز الشباك مع يوفنتوس في المباريات الست المتبقية في الدوري الإيطالي، لتعزيز حظوظه في الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هداف في القارة االعجوز.

ويتصدر مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، قائمة هدافي الدوريات الأوروبية حاليا، برصيد 34 هدفا، بفارق ستة أهداف أمام رونالدو، ولكن فرص الأخير تبقى كبيرة للفوز بالحذاء الذهبي، على اعتبار أن ليفاندوفسكي لم يعد بمقدوره زيادة غلته التهديفية،، حيث أسدل الستار على منافسات الدوري الألماني منذ أسابيع.

المصدر:tuttosport" + RT"