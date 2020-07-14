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تشيلسي يرصد 100 مليون يورو لأجل نجم أتلتيكو مدريد

الرياضة

تشيلسي يرصد 100 مليون يورو لأجل نجم أتلتيكو مدريد
AFP JAVIER SORIANO
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كشفت صحيفة "ديلي ميرور" الثلاثاء أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات الحارس السلوفيني، يان أوبلاك، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

ووفقا لما أفادت به الصحيفة البريطانية، فإن تشيلسي بدأ بالفعل في التفكير بالعرض الذي سيقدمه في سبيل ضم أوبلاك إلى معقله "ستامفورد بريدج".

وبالإضافة إلى نية "البلوز" في تقديم مبلغ كبير لأتلتيكو، فإن النادي على استعداد  للتخلي عن الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاجا،الذي لم يلب طموح تشيلي في صفقة تبادلية.

ويرى المدرب فرانك لامبارد في أوبلاك المنقذ الخاص بمشروعه في صفوف تشيلسي، في ظل عدم التفاهم الكبير بينه وبين كيبا.

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ويفكر النادي اللندني في تقديم عرض قيمته 100 مليون يورو، وهو ما سيجعل أوبلاك الحارس الأغلى في تاريخ سوق الانتقالات عبر التاريخ.

وكان أوبلاك البالغ 27 عاما قد جدد تعاقده مع أتلتيكو مدريد قبل عام واحد فقط، ليمدد بقائه في صفوف النادي الإسباني حتى 2023.

لكن تبقى العقبة الآن في الشرط الجزائي الخاص بعقد أوبلاك الذي ارتفع من 100 مليون يورو لـ120 مليون يورو، أي أكثر بـ 20 مليون عما يعتزم تشيلسي عرضه.

المصدر:Mirror

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