ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بنزيما في شباك غرناطة

ساهم المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، في فوز فريقه ريال مدريد على مضيفه غرناطة (2-1)، أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز بنزيما هدف الريال الثاني، في الدقيقة 16، ليرفع رصيده إلى 19 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، ويعزز موقعه في المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ونستعرض في هذا الرصد، أفضل خمسة هدافين في الدوري الإسباني، بعد انقضاء 36 جولة:

1- ليونيل ميسي (برشلونة) - 22 هدفا

2- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 19 هدفا

3- جيرارد مورينو (فياريال) - 16 هدفا

4- راؤول غارسيا (أتلتيك بيلباو) - 16 هدفا

5- لويس سواريز (برشلونة) - 15 هدفا.

تجدر الإشارة إلى أنه تتبقى جولتين فقط من ختام منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

المصدر: RT