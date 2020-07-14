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إنتر ميلان ينتفض أمام تورينو ويقفز إلى وصافة "الكالتشيو" (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان ينتفض أمام تورينو ويقفز إلى وصافة
AFP
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انتفض إنتر ميلان في مباراة جمعته، أمس الاثنين، بضيفه تورينو، لحساب الأسبوع الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "كالتشيو"، ليحول تأخره بهدف دون رد إلى فوز بنتيجة 3-1.

وفاجأ المهاجم، أندريا بيلوتي، أصحاب الأرض، بتسجيله هدف التقدم لتورينو في الدقيقة الـ17، لكن رد "النيراتزوري" كان قويا وبثلاثة أهداف، حملت توقيع كل من أشلي يونغ، ودييغو غودين، ولاوتارو مارتينيز، في الدقائق 49، و51، و61 على الترتيب.

وارتقى إنتر بهذا الفوز إلى وصافة "الكالتشيو"، بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة، كما قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع المتصدر يوفنتوس، الذي تعادل مع أتلانتا بهدفين لمثلهما في منافسات المرحلة ذاتها.

أما تورينو، فقد تجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الـ16.

المصدر: RT

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