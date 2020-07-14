راموس يقترب من تحقيق رقم استثنائي قبل انتهاء الموسم

أصبح سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، على بعد خطوة واحدة من تحقيق رقم قياسي، قبل انتهاء مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وأشارت صحيفة "آس"الإسبانية، إن المدافع راموس على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى المئوية التهديفية الأولى له (100 هدف) على مستوى الأندية في مسيرته مع ريال مدريد وفريقه السابق إشبيلية الإسباني، إلى جانب تسجيله 21 هدفا دوليا مع منتخب إسبانيا.

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Sergio Ramos, a um passo de chegar a um novo recorde centenário. O capitão do Real Madrid está a um gol de atingir os 100 gols em sua carreira. O capitão já tem 99 gols na carreira com o Real Madrid e com o Sevilla. pic.twitter.com/JuUdzcDnOz — Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) July 13, 2020

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وأضافت الصحيفة، أن الرقم التهديفي قد يصعب على المهاجمين خلال مسيرتهم الكروية، إلا أن راموس نجح في تحقيق ذلك رغم أنه يلعب في مركز قلب الدفاع، وهو ما يجعل المئوية مميزة.

وغاب المدافع البالغ 34 عاما عن مباراة غرناطة التي أقيمت أمس الاثنين، لحساب الجولة الـ 36 من مسابقة الليغا، بسبب الإيقاف.

وتلوح الفرصة أمام راموس للوصول إلى الهدف الـ100 في المباراتين الأخيرتين للريال في الدوري لهذا الموسم.

وتتوزع أهداف راموس الـ99، ما بين 71 هدفا في الدوري الإسباني، و13 ضمن دوري أبطال أوروبا، و7 أهداف في كأس الملك، وهدفين في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية.

المصدر: "وكالات"