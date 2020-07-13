مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ساوثهامبتون في الوقت القاتل

أهدر مانشستر يونايتد نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه ساوثهامبتون 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ساوثهامبتون باب التسجيل في الدقيقة الـ12 عن طريق الإسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ، قبل أن يقلب اليونايتد النتيجة لمصلحته بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق ماركوس راشفورد والفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقتين 20 و23 على الترتيب.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة باغت ساوثهامبتون "الشياطين الحمر" بهدف التعادل عن طريق الإيرلندي مايكل أوبافيمي، وأرغمه على تقاسم نقاط المباراة.

وبهذا التعادل، أضاع مانشستر يونايتد فرصة انتزاع المركز الثالث ورفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Mad goal from Martial🔥🔥 my boys are playing football!!! #MUNSOUpic.twitter.com/qVGhRybZiB — TommyK (@Tom_myk) July 13, 2020

المصدر: RT