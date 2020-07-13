نجم كرة السلة الأمريكية وستبروك يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن راسل وستبروك، نجم نادي هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل نحو أسبوعين من استئناف المنافسات في مدينة أورلاندو.

وكتب وستبروك اليوم الاثنين عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لقد خضعت لفحص كوفيد-19 إيجابي قبل سفر فريقي إلى أورلاندو. أنا حاليا بصحة جيدة، في الحجر الصحي، وأتطلع قدما للالتحاق بزملائي حين يسمح لي بذلك".

وأضاف: "شكرا للجميع على تمنياتكم الطبية ودعمكم المتواصل. رجاء خذوا هذا الفيروس على محمل الجد. كونوا سالمين. ضعوا الكمامة!".

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ويعد وستبروك البالغ 31 عاما، من أبرز الأسماء في دوري الـNBA، واختير أفضل لاعب لموسم 2016-2017 حين كان لا يزال في صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2008.

وشارك صانع الألعاب في مباراة "كل النجوم" تسع مرات، واختير أفضل لاعب فيها ثلاث مرات.

ويعرف عن وستبروك أسلوب لعبه المتنوع، وهو يحتل المركز الثاني على صعيد الـ"تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية) في تاريخ الدوري (146، بفارق 35 خلف حامل الرقم القياسي اللاعب الأسطوري السابق أوسكار روبرتسون).

ويخوض وستبروك عامه الأول مع هيوستن، وحقق ما معدله 27.5 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وساهم مع النجم الآخر للفريق، جيمس هاردن، في احتلال روكتس المركز السادس في ترتيب المنطقة الغربية هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب