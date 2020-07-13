ألمانيا تخوض وديتين أمام تركيا والتشيك في الخريف

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن منتخبه الوطني سيخوض مباراتين وديتين أمام نظيريه التركي والتشيكي في الخريف المقبل، ضمن استعداداته لدوري الأمم الأوروبية.

وتخطط ألمانيا، بطلة العالم 2014، لاستضافة تركيا في كولن في السابع من أكتوبر، والتشيك في الـ11 من نوفمبر في لايبزيغ.

Our opponents for our final two friendlies of the year have been confirmed 📋



7th October | 🇩🇪 #GERTUR 🇹🇷

11th November | 🇩🇪 #GERCZE 🇨🇿



➡️ https://t.co/SXnSwKtODd#DieMannschaftpic.twitter.com/tnYeBX5yKM — Germany (@DFB_Team_EN) July 13, 2020

وسبق للاتحاد الألماني أن أكد مؤخرا استضافة المنتخب الإسباني، بطل العالم 2010، في كولن في الثالث من سبتمبر، قبل أن يواجه سويسرا بعدها بثلاثة أيام، في أولى مواجهتين متتاليتين ضمن دوري الأمم.

وستكون الودية أمام تركيا بداية لثلاث مباريات ودية دولية في غضون ستة أيام للمانشافت، إذ يلتقي بعدها مع أوكرانيا خارج الديار في العاشر منه، قبل أن يستضيف سويسرا في 13 منه ضمن منافسات النسخة الثانية من المسابقة القارية للمنتخبات.

وتشكل الودية أمام التشيك في نوفمبر، استعدادا لمباراتين في دوري الأمم أمام أوكرانيا وإسبانيا.

وقال المدرب يواكيم لوف، الذي يشرف على المنتخب الألماني منذ العام 2006: "نرغب في استغلال المباريات الدولية في الخريف لنعطي فريقنا الشاب الفرصة لخوض بعض المباريات".

وتابع لوف البالغ 60 عاما: "قبل كأس أوروبا العام المقبل، نريد أن ننمو معا، وستعطينا هذه المباريات رؤية مهمة لتطور الفريق".

المصدر: أ ف ب