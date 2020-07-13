رسميا.. الكاميرون تعتذر عن استضافة دوري أبطال إفريقيا بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الاثنين، اعتذاره بشكل رسمي عن استضافة نصف نهائي ونهائي نسخة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجاري.

وعقد سايدو مبومبو رئيس الاتحاد الكاميروني، مؤتمرا صحفيا، اليوم، لإعلان موقف بلاده بخصوص استضافة لقاءات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال.

وقال مبومبو في المؤتمر الصحفي: "نعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال هذا الموسم لانتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود أخطار صحية داخل البلاد".

وأضاف: "نتمنى أن يتقبل الاتحاد الإفريقي اعتذارنا الرسمي عن استضافة منافسات البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للقارة السمراء".

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وكانت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قررت في الـ30 من يونيو الماضي إقامة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال بنظام الدورة المجمعة، ولكنها لم تحدد مكان إقامة المباريات، رغم التسريبات التي أكدت إقامتها في الكاميرون.

ويلتقي في نصف نهائي المسابقة الزمالك المصري ضد الرجاء المغربي والأهلي المصري ضد الوداد المغربي.

فيما حدد "الكاف"، المغرب، لاستضافة نصف نهائي ونهائي كأس الكونفدرالية، حيث سيُلعب نصف النهائي من مباراة واحدة، والنهائي كذلك، ويلتقي في قبل النهائي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير، ويلعب بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني في نصف النهائي الثاني.

المصدر: وكالات