فريق مغربي يطالب "الكاف" بمعاقبة الزمالك المصري

راسل فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مشتكيا الزمالك المصري، لتأخره في أداء مستحقات الفريق المغربي العالقة بخصوص انتقال اللاعب حميد أحداد.

وكشفت مصادر إعلامية مغربية، أمس الأحد، أن فريق الدفاع الجديدي طالب في رسالته لـ"الكاف"، بمنع الزمالك من إبرام أي تعاقدات، بسبب عدم حصوله (الجديدي) على مستحقاته في صفقة إعارة لاعبه السابق حميد أحداد من الزمالك إلى فريق الرجاء المغربي.

وكان فريق الدفاع الحسني الجديدي، اشتكى إدارة الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب تماطله في أداء نسبة الفريق المغربي في صفقة انتقال حميد أحداد للرجاء الرياضي على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن حميد أحداد، انتقل للزمالك في العام 2018 قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي، مع وجود بند يتيح للفريق المغربي الحصول على 20 بالمئة من أي صفقة انتقال للاعب.

المصدر: وكالات