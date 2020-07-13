بعد أزمة نادي القرن.. ويكيبيديا تتخذ إجراء لحماية صفحة الزمالك المصري

أعلنت موسوعة المعلومات الشهيرة "ويكيبيديا"، عن حظرها إجراء أي تعديلات على الصفحة الخاصة بنادي الزمالك المصري عبر الموقع العالمي، وذلك عقب عدة محاولات تخريبية.

وقامت ويكيبيديا بتفعيل خاصية الحماية بشأن صفحة الزمالك على الموسوعة، وحذف التعديلات الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ويكيبيديا" باللغة العربية تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورد فيها: "تشهد مقالة (نادي الزمالك) تخريبات كثيفة مؤخرا".

وتابع: "لذلك استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترة محددة لتجنب أي تخريب فيها".

وختم: "ستلاحظ رمز الحماية في أعلى يسار الصفحة".

وشهدت صفحة الزمالك في ويكيبيديا تعديلات مؤخرا بإضافة جملة "نادي القرن الحقيقي".

تشهدُ مقالة «نادي الزمالك» تخريبات كثيفة مؤخرًا، لذلك استرجعنا جميع التخريب الذي حصل في المقالة، وقمنا بحمايتها لفترةٍ محددةٍ لتجنب أي تخريبٍ فيها.



(ستلاحظ رمز الحماية في أعلى يسار الصفحة) pic.twitter.com/1CCJNbbt28 — ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) July 12, 2020

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وتتيح موسوعة "ويكيبيديا" إمكانية إجراء التعديلات اللازمة لأي صفحة أو محتوى داخل المنصة الرقمية، حول المعلومات المعروضة بداخلها.

وتصاعدت الخلافات بين إدارتي الأهلي والزمالك في الآونة الأخيرة بسبب الصراع حول لقب "نادي القرن" الإفريقي، بعد قيام مرتضى منصور رئيس الزمالك بتسجيل شعار (نادي القرن لكرة القدم) لصالح ناديه بوزارة التموين.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، كان قد منح الأهلي في عام 2000، لقب أفضل فريق في إفريقيا في القرن العشرين، فيما حل غريمه الزمالك ثانيا، وهو القرار الذي يراه منصور غير عادل وغير منطقي، باعتبار "الفريق الأبيض هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية أكثر من أي فريق آخر".

المصدر: ArabicWikipedia