من الحارس إلى المهاجم.. هدف مغربي "خالص" لإشبيلية في "الليغا" (فيديو)

ساهم الثنائي المغربي، الحارس ياسين بونو، والمهاجم يوسف النصيري، في فوز فريقهما إشبيلية على مايوركا، خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، في المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم إشبيلية بهدف دون رد، أرسل بونو كرة طويلة في تجاه مواطنه النصيري، الذي رفع الكرة بلمسة واحدة من فوق حارس مايوركا، لتتهادى إلى شباكه، في الدقيقة 84.

Youssef En Nesyri’s goal against RCD Mallorca, Yassine Bounou assist 😂

pic.twitter.com/kzfwkEsCdn — Foot Moroccan #BLM (@FootMoroccan) July 12, 2020

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأندلسي، بهدفين مقابل لا شيء، ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويضمن عمليا المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 32 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن بونو والنصيري، يعدان من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي.

المصدر: RT