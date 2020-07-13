بحضور جماهيري .. سان جيرمان يفوز يتسعة أهداف استعدادا لدوري الأبطال (فيديو)

عادت الجماهير إلى الملاعب الفرنسية أمس الأحد، للمرة الأولى منذ تفشي كورونا، وذلك من أجل متابعة مباراة ودية بين باريس سان جيرمان ولوهافر، الذي يلعب في الدرجة الفرنسية الثانية.

وحقق سان جيرمان، في المباراة التي حضرها نحو خمسة آلاف متفرج، فوزا عريضا قوامه تسعة أهداف مقابل لاشيء.

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الباريسي، كل من ماورو إيكاردي (هدفين)، ونيمار (هدفين)، وبابلو سارابيا (هدفين)، وكيليان مبابي، وإدريسا غاي، وأرنود كاليموندو، في الدقائق 7، و19، و21 و43، و52، و60، و28، و50، و58 على الترتيب.

El psg goleó 9-0 al le havre en un amistoso con dos goles de icardi, 2 de Neymar, uno de mbappe, otro de gueye, dos de Sarabia, y uno de muinga pic.twitter.com/3Bdtpmpsja — futbolero (@futbole57969242) July 12, 2020

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها باريس سان جيرمان منذ توقف منافسات كرة القدم في فرنسا، في أوائل مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويستعد الفريق الباريسي، لمواجهة سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا يوم 24 يوليو الجاري، وأتلانتا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمنتصف أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات