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بعد فيديو طرده من الملهى الليلي.. رسالة صارمة لهالاند من والده

الرياضة

بعد فيديو طرده من الملهى الليلي.. رسالة صارمة لهالاند من والده
AFP RONNY HARTMANN
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رفض بوروسيا دورتموند التعليق على مقطع فيديو يظهر فيه نجمه النرويجي، إيرلنغ هالاند، وهو يطرد من ملهى ليلي في مسقط رأسه، على الرغم من أن والده علق على الحادثة برسالة وجهها لابنه.

وتعرض مهاجم بوروسيا دورتموند، البالغ 19 عاما، لموقف محرج أثناء قضاء عطلته الصيفية في بلاده، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر خلاله هالاند في حالة عدم اتزان أثناء دفعه خارج الملهى، دون الكشف عن الأسباب.

من جانبه، علق ألف إنج هالاند، والد اللاعب، ولاعب ليدز يونايتد الأسبق، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" الأحد، جاء فيها: "عد إلى العمل، فالحياة الليلية بالمدينة الكبيرة ليست لك".

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ويعد هالاند من أبرز المهاجمين في العالم حاليا، وسجل في الموسم المنصرم 44 هدفا في كافة المسابقات، علما بأنه خاض النصف الأول من الموسم المنقضي مع سالزبورغ النمساوي، قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى بوروسيا دورتموند، ويسجل 13 هدفا في البوندسليغا.

المصدر: muliaonline

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