ثنائية المصري "تريزيغيه" تمنح أستون فيلا فوزا ثمينا (فيديو)

أنعش المصري محمود حسن "تريزيغيه"، آمال فريقه، أستون فيلا، في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاده للفوز 2-0 على ضيفه كريستال بالاس، أمس الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وفرض "تريزيغيه" نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفي أستون فيلا، في الدقيقتين 49 و59.

عَريس الـ ڤيلا بارك ، النَجم العربي المصري ابن النادي الاهلي⁦❤️⁩🦅 محمود حسن #تريزيغيه ، ثُنائية فِي مرمَى كريستال بالاس مِن أجمَل مَا يكون " ⁦❤️⁩🦅

ابننا المتألق ❤🦅@Trezeguetpic.twitter.com/KcVT08gpOd — Galal Abo Hamama ⁦🇫🇷⁩⁦🇧🇷🦅 (@galal_abohamam) July 12, 2020

ورفع الدولي المصري، الذي يقضي موسمه الأول مع أستون فيلا المنضم لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من قاسم باشا التركي، رفع رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما سبق له التسجيل في كل من ليفربول، وولفرهامبتون، وتشيلسي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة منذ 21 يناير الماضي، إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر (الثاني من القاع)، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان.

في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي في المسابقة، عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: وكالات