شاهد.. "ريمونتادا" على الطريقة الأرمينية بـ10 أهداف خلال اللعب و13 هدفا بعد 18 ركلة ترجيحية
حقق فريق "نوي" إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب بطل كأس أرمينيا لأول مرة في تاريخه، على حساب فريق "آرارات-أرمينيا" بفوز عليه بركلات الجزاء الترجيحية، في نهائي مثير للغاية.
وتقدم نادي "آرارات-أرمينيا" بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بعد نهاية الشوط الأول، لكن فريق "نوي" تمكن من العودة من بعيد وأدرك التعادل (4-4) مسجلا "ريمونتادا" قوية في الوقت الأصلي للمباراة، وساد التعادل الشوطين الإضافيين أيضا (1-1).
«Ной» и «Арарат-Армения» разыграли великий кубковый финал.— Гол (@Golrusuper) July 10, 2020
⚽️ «Арарат» вел 3:0 к 29-й минуте и 4:1 после первого тайма.
⚽️ К 67-й минуте счет уже 4:4. На 93-й у «Арарата» было удаление.
⚽️ Дальше команды обменялись голами и пробили 18 ударов в серии пенальти. «Ной» выиграл. pic.twitter.com/rJH4meXBDo
وابتسم الحظ لفريق "نوي" في سلسلة الركلات الترجيحية التي انتهت لصالحه بنتيجة (7-6)، بعد 18 ركلة، بواقع 9 ركلات لكل فريق.
وتوج "نوي" بذلك لأول مرة في تاريخه بلقب بطل كأس أرمينيا، بينما يحمل فريق "بيونيك" الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس برصيد 7 ألقاب.
المصدر: وكالات