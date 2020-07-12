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"مرسيدس" يهيمن على سباق جائزة "ستيريا" الكبرى

الرياضة

Reuters
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هيمن فريق "مرسيدس" على سباق جائزة "ستايريان" الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا-1، التي أقيمت اليوم الأحد، على حلبة "ريد بول رينغ" في النمسا.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره (1:22:50.683) ساعة، متقدما بفارق (13.719 ثانية) على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، بطل المرحلة الأولى لبطولة العالم لهذا الموسم.

بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، في المركز الثاني الثالث.

وشهد السباق اصطدام سائق فريق "فيراري" شارل لوكلير من موناكو بزميله في الفريق السائق الألماني سيباستيان فيتل، الأمر الذي أدى إلى خروجهما مبكرا من السباق.

وفيما يلي ترتيب السائقين في سباق جائزة "ستايريان" الكبرى:

المصدر: RT 

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