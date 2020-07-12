النجم النرويجي هالاند يتعرض لموقف محرج في بلاده (فيديو)

تعرض المهاجم الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، لموقف محرج خلال قضائه عطلته الصيفية في بلاده.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لهالاند، وهو يتشاجر مع حارس أحد الملاهي الليلية في مسقط رأسه، بعد طرده منه، وظل اللاعب الشاب يناقش الحارس الأمني إلى أن تدخل بعض رفاقه وأخذوه (هالاند) بعيدا.

وظهر هالاند في الفيديو في حالة عدم اتزان.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw — Football Tweet (@Football__Tweet) July 12, 2020

وكان صاحب الـ19 عاما، عاد إلى بلاده النرويج عقب نهاية موسم كرة القدم في ألمانيا نهاية يونيو الماضي.

ويعد هالاند من أبرز المهاجمين في العالم حاليا، وسجل في الموسم المنصرم 44 هدفا في كافة المسابقات، علما بأنه خاض النصف الأول من الموسم المنقضي مع سالزبورغ النمساوي، قبل أن ينتقل في يناير الماضي إلى بوروسيا دورتموند.

المصدر: sportbox.ru