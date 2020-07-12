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أول تعليق لرونالدو بعد تعادل يوفنتوس مع أتلانتا

الرياضة

أول تعليق لرونالدو بعد تعادل يوفنتوس مع أتلانتا
AFP
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شدد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على صعوبة المباراة التي تعادل فيها فريقه يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا (2-2)، أمس السبت، في المرحلة الــ32 من الدوري الإيطالي.

وكتب رونالدو، الذي سجل هدفي فريقه من نقطة الجزاء، عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "مباراة صعبة، لكن نقطة التعادل مهمة للغاية. لنواصل القتال حتى النهاية".

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وبهذا التعادل، عزز يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 76 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه لاتسيو، بينما يحتل أتلانتا المركز الثالث بـ67 نقطة.

المصدر: championat.com

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