أتلتيكو مدريد يتغلب على بيتيس ويضمن التأهل لدوري الأبطال (فيديو)

ضمن أتلتيكو مدريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثامن على التوالي، بفوزه 1-0 على ضيفه ريال بيتيس، أمس السبت، لحساب الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويدين "الروخي بلانكوس"، بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الإسباني، دييغو كوستا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 74.

Atletico Madrid grinding out crucial wins in La Liga 💪pic.twitter.com/Su3y7XFfm3 — Goal (@goal) July 12, 2020

وأكمل الأتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57، بعد طرد المدافع ماريو هيرموسو، لتدخله العنيف على مهاجم ريال بيتيس، لورين مورون.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بهذه النتيجة إلى 66 نقطة، ليعزز موقعة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، ويضمن بشكل رسمي مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من ختام "الليغا".

أما بيتيس، فقد تجمد رصيده عند 41 نقطة في المرتبة الـ13.

تجدر الإشارة إلى أن أتلتيكو مدريد، ما زال ينافس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث وصل إلى الدور ربع النهائي.

المصدر: RT