شاهد.. جورجينا صديقة رونالدو تشعل شبكة الإنترنت برقصة "جريئة ومثيرة"

أشعلت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو "مثيرا" عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام".

وتظهر جورجينا في مقطع الفيديو وهي تؤدي رقصة "مثيرة"، وذلك قبل بدء التمارين الرياضية مع مجموعة من الفتيات.

وجمع الفيديو خلال 4 ساعات من نشره أكثر من 3 ملايين و960 ألف مشاهدة، علما أن صفحة جورجينا (26 عاما) تحظى بمتابعة أكثر من 19 مليون شخص.

المصدر: "instagram/georginagio"