شاهد.. مقاتل أمريكي يسقط خصمه بضربة قاضية "مرعبة "بالركبة ويخسر النزال

وجه الأمريكي شون ويست ضربة "مرعبة" بالركبة لمواطنه بوستون سالمون، في النزال الذي جمعهما ضمن بطولة "Legacy Fighting Alliance" تحت رعاية اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة.

وتبادل المقاتلان الضربات وسقط سالمون على الأرض، ووجه ويست ضربة قوية بالركبة "بوحشية" لخصمه في الرأس، فقد الأخير وعيه على إثرها.

Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84pic.twitter.com/3e31byKzUV — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020

وتعرض ويست لعقوبة الإيقاف لمخالفته قواعد لعبة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، التي تحرم توجيه الضربات بالركبة في حال سقوط الخصم على أرض الحلبة وركبته تلمس أرضها، في هذه الحالة يمكن توجيه الضربات باليدين فقط.

ولم ترد في الوقت الحالي، أي معلومات عن الحالة الصحية للضحية بوستون سالمون.

المصدر: وكالات