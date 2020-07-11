هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بريطانيا الكبرى

ينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، من المركز الأول في سباق جائزة "ستايريان" الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا-1، التي ستقام غدا الأحد، في النمسا.

وقطع هاميلتون، بطل العالم ست مرات، أسرع لفة بزمن قدره (1:19.273) دقيقة، وذلك في التجارب الرسمية التي جرت اليوم السبت، على حلبة "ريد بول رينغ" تحت أمطار غزيرة.

وسينطلق الهولندي ماكس فيرستابن سائق "ريد بول"، من الصف الأول أيضا، بعد أن جاء في المركز الثاني.

بينما احتل الإسباني كارلوس ساينز سائق "مكلارين" المرتبة الثالثة، ومن ثم سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس، بطل المرحلة الأولى لبطولة العالم لهذا الموسم.

وفيما يلي ترتيب المنطلقين في سباق جائزة "ستايريان" الكبرى:

المصدر: RT