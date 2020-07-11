تأجيل انطلاق الموسم الكروي الجديد في بلغاريا بسبب فيروس كورونا

قرر الاتحاد البلغاري لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل انطلاق الموسم الجديد لدوري الأضواء المحلي، لمدة أسبوعين، بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي في االبلاد.

وتقدمت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد البلغاري، أمس الجمعة، باقتراح لتأجيل انطلاق الموسم الجديد "بالنظر إلى الوضع الوبائي المعقد" في البلاد.

وقال الاتحاد البلغاري للعبة في بيان، اليوم السبت: "وافق الاتحاد البلغاري لكرة القدم على اقتراح اللجنة الطبية، حفاظا على سلامة اللاعبين وأفراد الطواقم والحكام".

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الموسم الجديد في 24 يوليو الجاري، لكن الاتحاد البلغاري قال إن البطولة ستنطلق في السابع من أغسطس المقبل.

ولا تزال مباريات الموسم الحالي مستمرة بعد استئنافها في الخامس من يونيو الماضي، عقب توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر، لكن الحكومة أصدرت أوامر يوم الخميس الماضي، بإقامة المباريات دون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

وظهرت خلال الأسبوع الماضي حالات عدوى بالفيروس في أكثر من نصف أندية القسم الأول في الدوري البلغاري، وبعض أندية القسم الثاني.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس المسجلة في بلغاريا ليوم أمس الجمعة فقط 330 حالة، وهو رقم قياسي، في حين بلغ عدد الإصابات المسجلة اليوم السبت 292 حالة.

المصدر: رويترز