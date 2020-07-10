المقاتل "المشاكس" يميليانينكو يكشف عن إصابته بكورونا قبل إعلانه جائحة!

قال مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر يميليانينكو، إنه كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل إعلان منظمة الصحة العالمية المرض جائحة عالمية.

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ونقل موقع "vseprosport.ru" عن ألكسندر يميليانينكو، قوله: "مرضت بفيروس كورونا عندما لم يكن جائحة. طردته من جسدي خلال يومين بالتعب والعرق. هل أثر الفيروس المستجد على التدريبات؟ على الإطلاق. تفشي الفيروس كان قد بدأ للتو، وكان الجميع لا يزالون يتنزهون، ولم يكن هناك حديث عنه".

وأضاف: "كانت درجة حراتي 38 لمدة يومين، ذهبت للتدريب المسائي يومين. وزال عني كل شيء، ولا توجد عواقب نتيجة ذلك. الجسم شاب ويكافح كل هذه العدوى".

يذكر أن ألكسندر الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، يستعد لمواجهة مواطنه ماغوميد إسماعيلوف، يوم 24 يوليو الجاري، في مدينة سوتشي بعد أن كان النزال مقررا في العاصمة موسكو.

المصدر: "vseprosport.ru"