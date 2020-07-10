ريال مدريد يصدر بيانا رسميا بشأن إصابة مارسيلو

أصدر ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، أعلن خلاله إصابة ظهيره الأيسر البرازيلي، مارسيلو دا سيلفا، في العضلة الضامة بفخذه اليسرى.

وقال ريال مدريد، في بيانه الذي نشره على موقعه الرسمي: "أظهرت الفحوص التي أُجريت اليوم للاعبنا مارسيلو، من قبل الفريق الطبي للنادي، أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة بفخذه اليسرى".

Parte médico de Marcelo. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 10, 2020

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ولم يكشف الريال مدة غياب ظهيره عن الملاعب، مكتفيا بالقول إن موعد عودته يعتمد على تطور حالته.

وغاب مارسيلو، عن تدريبات الفريق الملكي، أمس الخميس، من دون الإعلان عن أسباب واضحة، كما تم استبعاده من قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس، المقررة مساء اليوم الجمعة.

ويتصدر ريال مدريد قائمة جدول ترتيب الليغا قبل مباراة ألافيس، بفارق نقطة واحدة عن غريمه وأقرب ملاحقيه برشلونة، الذي تغلب على جاره إسبانيول (1-0) ضمن مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات