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تناول العشاء في ملعب أياكس أمستردام مع جولة بنحو 100 يورو

الرياضة

تناول العشاء في ملعب أياكس أمستردام مع جولة بنحو 100 يورو
Globallookpress
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افتتح في ملعب فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، مطعم "Langs de Lijn"، يمكن الزوار من تناول العشاء بالقرب من خط التماس مع الملعب.

ووفقا لصحيفة "The Sun" البريطانية، فإن تكلفة العشاء تتراوح بين 55 و100 يورو، ويشمل جولة في الملعب ومشاهدة غرف تغيير الملابس.

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وانتهى الدوري الهولندي لكرة القدم قبل الموعد المحدد بسبب تفشي وباء كورونا، ومن دون الإعلان عن هوية البطل، وكان أياكس يتقاسم الصدارة مع ألكمار برصيد 56 نقطة لكل منهما.

يذكر أن مدرجات ملعب أياكس أمستردام "يوهان كرويف أرينا - Johan Cruyff Arena" تتسع لـ 54990 متفرجا.

المصدر: وكالات 

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