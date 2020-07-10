وفاة لاعب هوكي يبلغ من العمر 23 عاما أثناء معسكر تدريبي

أعلن دوري الدرجة الأولى الروسي لهوكي الجليد للشباب، اليوم الجمعة، وفاة اللاعب بافيل كروتيكوف مهاجم فريق "يوجني أورال - جنوب أورال" خلال معسكره التدريبي، في مدينة أورسك.

وقال الموقع الرسمي للدوري في بيان له: "هذا الصباح، في معسكر التدريب، شعر لاعب نادي الهوكي "جنوب أورال" بافيل كروتيكوف بأنه ليس على ما يرام. وتم إجراء الإسعافات الأولية من قبل طبيب النادي. ومن تم نقل اللاعب بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يتوفى. التشخيص الأولي هو الانسداد الرئوي. لم يكن اللاعب يشتكي من مشاكل صحية".

Сегодня в Орске скончался выпускник МХЛ Павел Крутий. Ему было 23 года https://t.co/nZ0PdmFcFJpic.twitter.com/LofurJNEll — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) July 10, 2020

ولعب بافيل كروتيكوف لنادي "سرياركا" الكازاخستاي هذا الموسم، وشارك في 32 مباراة في الدوري.

المصدر: "twitter/MHL_rus"