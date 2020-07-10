الأسطورة تايسون متفاجئ من أصوله بعد إجراء اختبار جيني (فيديو)

أعلن الملاكم الأمريكي الأسطوري مايك تايسون أصغر بطل للعالم للوزن الثقيل، أنه أجرى اختبار كشف عن الانتماء الجيني، لمعرفة أصوله.

وقال تايسون في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر تطبيق "إنستغرام": "لقد أجريت اختبار الحمض النووي لعلم الأنساب. كما اتضح، أصولي (اللعنة) تعود إلى الكونغو. نعم، لدي جذور كونغولية حقا. بالنسبة لي، يبدو الأمر غريبا".

يذكر أن تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي"، أعلن في وقت سابق، أنه قد يعود إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية من ثلاث أو أربع جولات لأغراض خيرية، وذلك بعد أن وضع حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2005، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

وأصبح مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل" بعد فوزه على تريفور بربيك عام 1986 وعمره 20 عاما، وأول ملاكم للوزن الثقيل يحمل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، ومجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة.

المصدر: وكالات