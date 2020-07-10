مواجهة عاطفية للغاية تلوح في الأفق بين رونالدو وريال مدريد

من المحتمل أن يشهد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة مرتقبة بين يوفنتوس بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، وريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب المسابقة القارية.

وجعلت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي، التي سحبت اليوم، هذه المواجهة ممكنة في النسخة الحالية لدوري الأبطال، لكن شريطة بلوغ الفريقين دور الثمانية.

ولن تكون مهمة الفريقين سهلة لتحقيق هذا الشرط، إذا يتوجب على الريال خطف بطاقة التأهل من ملعب مانشستر سيتي، بعدما خسر أمامه بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور ثمن النهائي، أما يوفنتوس فيلزمه على ملعبه، تعويض خسارته (0-1) ذهابا أمام اليون.

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وفي حال نجاح الفريقين في الوصول إلى دور الثمانية، فسيكون رونالدو على موعد مع مواجهة عاطفية ضد فريقه السابق ريال مدريد، وذلك للمرة الأولى منذ رحيله عنه بشكل مفاجئ في العام 2018، بعدما دافع عن ألوانه لتسعة مواسم وتوج معه بعدة ألقاب، بينها أربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد برصيد 450 هدفا.

المصدر: RT