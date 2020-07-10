بيريز في صدارة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا "الثاني" للفورمولا 1

تفوق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق "ريسينغ بوينت" المدعوم من مرسيدس على جميع أقرانه في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني "جائزة شتيريا الكبرى" اليوم الجمعة.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن، سائق "ريد بول" المركز الثاني بفارق 0.096 ثانية عن بيريز، بينما احتل سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، والبريطاني لويس هاميلتون، المركزين الثالث والرابع على الترتيب، لكن دون استخدام الإطارات الأسرع.

واحتل سائق "ريسينغ بوينت" الثاني، الكندي الشاب لانس سترول، المركز الخامس.

FP1 REPORT: @SChecoPerez is fastest out of the blocks at the Styrian Grand Prix weekend 🚀#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/1AY2iLjfIC — Formula 1 (@F1) July 10, 2020

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وجاء سائقا فيراري، الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير، في المركزين العاشر والـ12 على التوالي.

وعند إقامة السباق بعد غد الأحد ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها نفس الحلبة سباقين في موسم واحد، بعد استضافتها الأحد الماضي السباق الافتتاحي من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، والذي فاز فيه الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف مارس الماضي، لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة إلى عدد من السباقات الأخرى، هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

المصدر: رويترز+ وكالات