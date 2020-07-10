عمر السومة يكشف نتيجة فحص كورونا الذي أجراه

كشف المهاجم عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي والمنتخب السوري لكرة القدم، البالغ 31 عاما، نتيجة الفحص الطبي الخاص به للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ونشر السومة ضمن خاصية "الستوري" عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" اليوم الجمعة صورتين، الأولى كتب عليها: "سلبي.. الحمد لله"، والثانية يظهر فيها خلال تدريبات ناديه.

Omar Al Somah/instagram

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وتفاعلت الجماهير الأهلاوية وعشاق "العكيد" السومة مع منشوره، معربة عن سعادتها وتمنياتها له بدوام الصحة والعافية ومواصلة التميز والتألق على المستطيل الأخضر.

وكانت حالة من القلق قد انتابت الجماهير الأهلاوية، خلال الأيام الماضية، بسبب غياب السومة عن تدريبات فريقه.

المصدر: وكالات