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رسميا.. نجم تشيلسي السابق كالو ينضم لبوتافوغو

الرياضة

رسميا.. نجم تشيلسي السابق كالو ينضم لبوتافوغو
AFP
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أعلن نادي بوتافوغو، المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه ضم إلى صفوفه الإيفواري، سالومون كالو، جناح تشيلسي وهيرتا برلين السابق.

ورحل كالو البالغ عمره 34 عاما عن هيرتا بعد انتهاء عقده الشهر الحالي.

وقضى مهاجم منتخب كوت ديفوار، مسيرته متجولا في عدة أندية، إذ لعب في صفوف فينوورد الهولندي، وليل الفرنسي، كما شارك في 97 مباراة مع منتخب بلاده.

وسينضم كالو إلى النجم الياباني كيسوكي هوندا في بوتافوغو، وهو واحد من أكبر أربعة أندية في ريو دي جانيرو.

ولم يوضح النادي البرازيلي مدة العقد الذي وقعه مع  كالو.

المصدر: رويترز

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