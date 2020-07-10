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ريال مدريد في ورطة كبيرة قبيل مواجهة ألافيس

الرياضة

ريال مدريد في ورطة كبيرة قبيل مواجهة ألافيس
AFP
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أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس الهامة، اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وعرفت القائمة غياب أربعة مدافعين بارزين، وهم
مارسيلو، وناتشو بسبب الإصابة، وسيرخيو راموس، وداني كارفاخال بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وسيضطر "زيزو" في مباراة ألافيس، لتوظيف لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، في خط الدفاع أو الاستعانة بواحد من المدافعين الشابين، خافيير هرنانديز وميغيل غيتيريز.

وشهدت القائمة أيضا، غياب صانع الألعاب خاميس رودريغيز، والمهاجم لوكا يوفيتش لأسباب مختلفة.

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ويحتاج ريال مدريد للفوز على ألافيس، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، واستعادة فارق النقاط الأربع أمام أقرب منافسيه برشلونة.

المصدر: RT

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