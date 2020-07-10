الكشف عن نتيجة فحص كورونا الثاني لنجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، نتائج الفحص الثاني لفيروس كورونا، الذي خضع له جناح نادي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعدما جاءت نتائجه في الفحص الأول متضاربة.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن الاختبار الثاني لفينيسيوس، كانت نتيجته سلبية (غير مصاب)، مما يعني أن اللاعب الشاب سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الريال وضيفه ديبورتيفو ألافيس، المقررة مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة الــ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

Vinicius has tested negative for coronavirus



He’ll be available for the visit of Alaves



👇https://t.co/QIph3LNDYopic.twitter.com/3biEIzoC0O — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 9, 2020

وكان المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أعلن في المؤتمر الصحفي االذي يسبق مباراة الريال وألافيس، وجود مشكلة متعلقة باختبار فيروس كورونا الذي خضع له فينيسيوس، مما كان يهدد مشاركته في مباراة الليلة.

هذا، وأكد زيدان في نفس المؤتمر، جاهزية نجم الفريق الملكي، البلجيكي إيدين هازارد، للمشاركة في مباراة ألافيس بعد غيابه بسبب الإصابة عن لقاء الجولة الماضية أمام أتلتيك بيلباو، في حين سيغيب القائد سيرخيو راموس، والظهير الأيمن داني كارفاخال عن المباراة، بداعي الإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وسيسعى الريال لتحقيق فوز جديد عندما يستضيف ألافيس، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، ولاستعادة فارق النقاط الأربع أمام أقرب منافسيه برشلونة، الذي فاز الأربعاء الماضي على إسبانيول بهدف دون رد.

المصدر: MARCA