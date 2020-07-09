الحدادي يقود إشبيلة للفوز على الفريق الباسكي أتلتيك (فيديو)

حول فريق إشبيلية تأخره بهدف إلى فوز على مضيفه أتلتيك بيلباو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو في الشوط الأول بهدف سجله لاعبه آندير كابا في الدقيقة 29.

ورد الفريق الأندلسي الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من لاعبه الأرجنتيني إيفير بانيغا، ومهاجمه منير الحدادي في الدقيقتين (69 و74) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "سان ماميس".

إقرأ المزيد

وحقق إشبيلية بذلك انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، مني أتلتيك بيلباو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري، برصيد 48 نقطة.

المصدر: RT