لاعبة تنس شقراء تثير الجدل بصباغة نصف وجهها باللون الأسود (صور)

شاركت لاعبة التنس الأوكرانية، دايانا ياستريمسكايا، في جلسة تصوير والتقطت صورة يظهر نصف وجهها باللون البني، في إشارة إلى المساواة والأخوة بين البشر.

وعلقت دايانا على الصور بكلمة "المساواة" واستخدمت اثنين من الرموز التعبيرية، وهما عبارة عن قلبين باللونين الأبيض والبني.

welp it's gone but YEAH YASTREMSKA DID THAT pic.twitter.com/90VMsAtzTy — kieran (@opthiemist) July 9, 2020

وتعرضت لاعبة التنس لانتقادات على الوجه الأسود باعتبارها صورة كاريكاتورية ترمز للعنصرية، وقامت الأوكرانية في البداية بحذف التعليقات السلبية، ومن ثم حذفت المنشور من جميع شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فقد انتشرت الصورة عبر شبكة الإنترنت.

يذكر أن دايانا ياستريمسكايا البالغة من العمر 20 عاما، توجت بثلاثة ألقاب خلال مسيرتها الاحترافية، ووصلت المباراة النهائية بطولة ويمبلدون 2016 "الغراند سلام" للناشئات، وتحتل المركز 25 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

المصدر: وكالات