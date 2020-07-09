فان بيرسي يتجاهل رونالدو وميسي في قائمة المرشحين على جائزة "الكرة الذهبية"

اختار النجم الهولندي روبن فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد وآرسنال السابق، الثلاثي المرشح من وجهة نظره لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وطرحت شبكة قنوات "بي تي سبورت" سؤالا يقول: "إذا تم تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية الليلة، فمن سيكون الثلاثة الأوائل؟".

فرد فان بيرسي على هذا السؤال عبر حسابه على موقع "تويتر"، واختار النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، في المركز الأول، والبلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في المرتبة الثانية، والسنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، في المركز الثالث.

وتجاهل الهولندي الطائر فان بيرسي النجمين العالميين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، حيث توج الأول بالجائزة 6 مرات، والثاني توج بها 5 مرات.

يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي أحرز 51 هدفا في 43 مباراة هذا الموسم، مع بايرن حتى الآن، وساهم في تحقيق الثنائية المحلية، وبإمكانه زيادة الغلة في دوري أبطال أوروبا، وهو المرشح الأبرز للحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

المصدر: وكالات