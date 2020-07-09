رسميا.. الـ"كاف" يحسم مصير تصفيات أمم إفريقيا وكأس العالم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير الجولات الأربع المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة، إضافة إلى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

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وقال الـ"كاف" من خلال خطاب رسمي إلى الاتحادات الأهلية: "لن يتم المساس باسم بطولة أمم إفريقيا كما سيتم دراسة المواعيد مع الدولة المستضيفة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن سيتم إرسال جدول الجولات المتبقية في التصفيات قريبا إلى الاتحادات الأهلية".

يذكر أنه بقيت 4 جولات للمنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

المصدر: وكالات