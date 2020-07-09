الكاف يعلن إجراءات جديدة بشأن المواجهات المصرية – المغربية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفعيل قانون السماح بإجراء 5 تبديلات في بطولاته خلال الدور نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأكد الكاف، في بيانه الصادر اليوم الخميس، على أن يتم إجراء التبديلات الخمسة على ثلاث دفعات فقط، أي 3 توقفات فقط، وليس توقف لكل تبديل، وإقرار الوقت الإضافي وركلات الترجيح في نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في سبتمبر المقبل، وتجمع الزمالك المصري بالرجاء المغربي، والأهلي المصري بمنافسه الوداد المغربي.

المصدر: وكالات