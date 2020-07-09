شاهد.. بعد فيديو "مشين" لاعب منتخب إيران سردار أزمون يظهر في فيديو جديد!

عمت احتفالات عارمة مدينة بطرسبورغ مساء أمس الأربعاء، بعد تقليد فريقها زينيت بالميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سوتشي (2-1).

وجابت حافلة مكشوفة وعلى متنها لاعبو زينيت بطرسبورغ شوارع المدينة وسط الآلاف من الجماهير والألعاب النارية.

Водный салют в акватории Невы! 🤩😳 pic.twitter.com/VUcFu0HZUY — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 8, 2020

وانتشر مقطع فيديو لمهاجمي فريق زينيت بطرسبورغ، الروسي، أرتيوم دزيوبا والإيراني سردار أزمون، وهما يحتفلان معا باللقب.

وغنى أزمون باللغة الروسية أغنية لمجموعة "لينينغراد" عن فريق زينيت بطرسبورغ.

وطمأن دزيوبا ​​الجمهور بشأن أزمون، في مقطع الفيديو، قائلا: "اطمئنوا، كل شي على ما يرام ما يخص أزمون".

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وأثار المهاجمان دزيوبا وأزمون الجدل في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، يتضمن محاكاة جنسية، وعلق عليه حارس مرمى نادي ذوب آهن أصفهان والمنتخب الإيراني، محمد رشید مظاهري، بأن مافعلة المهاجم الروسي خلف مواطنه وزميله في منتخب إيران سردار كان مزاحا.

وتوج زينيت بطرسبورغ بلقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ النادي.

المصدر: وكالات