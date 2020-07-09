سولشاير: مانشستر يونايتد يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات

قال النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه يجب أن يكون واقعيا في سوق الانتقالات بسبب التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتبط اسم اليونايتد مؤخرا بلاعب بوروسيا دورتموند الألماني جيدون سانشو، وجاك جريليش لاعب أستون فيلا، لكن سولشاير أوضح أن الجائحة غيرت نظرة النادي إلى أسعار اللاعبين.

يمكنك متابعة المؤتمر الصحفي لسولشاير موقعنا أو عبر التطبيق الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة 📱💻#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 8, 2020

إقرأ المزيد

وأبلغ سولشاير الصحفيين قبل مواجهة أستون فيلا المتعثر في وقت لاحق اليوم الخميس: "يجب أن يكون الأمر واقعيا. أعتقد أن العالم كله تغير على الجانب المالي والنظرة إلى أسعار اللاعبين. لا أفكر على المدى القصير أو مناسبة الأمر لي على المدى القصير. أفكر دائما على المدى البعيد وأحاول إبرام صفقات جيدة".

وأضاف: "سأكون حريصا فيما يتلق بالمال ومالي الشخصي أيضا".

يذكر أن اليونايتد يحتل المركز الخامس على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 55 نقطة قبل خمس جولات على نهاية المسابقة.

المصدر: رويترز