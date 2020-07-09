تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في شباك برايتون

عاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لدائرة المنافسة على لقب هداف "البريميرليغ" هذا الموسم، بعد أن سجل هدفين في شباك برايتون، أمس الأربعاء، ضمن الجولة الـ34 من المسابقة.

وأحرز "الفرعون" المصري هدفين، في الدقيقتين 6 و76، وصنع آخر لزميله جوردان هندرسون، في الدقيقة 8، ليساهم في فوز فريقه على برايتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اهداف المباراة الاخيرة ليفربول وبرايتون واللي انتهت 3-1 pic.twitter.com/gjTeaDbBwx — عبدالعزيز 🇧🇷 LFC (بطل البرميرليغ🏆) (@LFC_YNWA) July 8, 2020

وبهذين الهدفين رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، ليقفز إلى المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي المسابقة، بفارق ثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويسعى صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري.

The race for the Premier League Golden Boot:



1⃣ Jamie Vardy - 22

2⃣ Pierre-Emerick Aubameyang - 20

3⃣ Mohamed Salah - 19

4⃣ Danny Ings - 18



Who is going to win it? 👑⚽️



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ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2019-2020:

1- جيمي فرادي (ليستر سيتي) برصيد 22 هدفا.

2- بيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) برصيد 20 هدفا.

3- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 19 هدفا.

4- داني إنغز (ساوثهابتون) برصيد 18 هدفا.

5- سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي) برصيد 16 هدفا.

6- ساديو ماني (ليفربول) برصيد 16 هدفا.

المصدر: RT