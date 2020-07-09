سواريز ينضم إلى ميسي في قائمة عظماء برشلونة الثلاثة (فيديو)

انضم الأوروغوياني، لويس سواريز، إلى قائمة عظماء برشلونة، بعدما قاد الفريق الكتالوني لتحقيق فوز صعب على جاره إسبانيول، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وسجل سواريز الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 56، ليحافظ على حظوظ فريقه برشلونة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وخلد سواريز بهدفه في شباك إسبانيول، اسمه في سجلات نادي برشلونة، إذ قفز للمركز الثالث في قائمة هدافي "البارسا" التاريخيين، برصيد 195 هدفا، متقدما بفارق هدف واحد، عن مهاجم الفريق الكتالوني السابق، لاديسلاو كوبالا، الذي تراجع للمرتبة الرابعة.

وبمقدور سواريز البالغ عمره 33 عاما، اللحاق بسيزار رودريغيز، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لبرشلونة برصيد 232، إذا استمر الأوروغوياني مع "البارسا" لموسمين آخرين على الأقل، وحافظ على مستواه.

وينفرد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بصدارة القائمة برصيد 630 هدفا، وهو رقم يصعب على أي لاعب تحقيقه حاليا أو حتى مستقبلا، لاسيما وأن "البرغوث"، سيواصل تعزيز هذا الرقم هذا الموسم وفي المواسم المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن سواريز، سجل أهدافه الـ195 على مدار ستة مواسم تقريبا.

المصدر: football.ua